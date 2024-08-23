Москворецкая гимназия в Воскресенске вошла в топ-100 Подмосковья

В «зеленой зоне» рейтинга образовательных учреждений в этом году почти 500 школ, в их числе семь заведений городского округа Воскресенск. В сотню лучших попала Москворецкая гимназия.

В Московской области вот уже несколько лет составляют рейтинг лучших школ. Почетное 11 место в этом учебном году занял лицей имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова. В топ-100 школ вошла Москворецкая гимназия. В рейтинге лучших образовательных заведений Подмосковья в 2024 году также гимназия № 1, лицей № 6, средняя общеобразовательная школа № 5, средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» и лицей № 23.

Единый государственный экзамен — один из ключевых параметров успеваемости. На 100 баллов в этом году его сдали 783 ученика Подмосковья, что на 164 больше результата прошлого года.

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