Москвичей предупредили о повышении активности комаров в крупных лесопарках

Биолог Дмитрий Федоров в интервью РИА Новости сообщил, что во второй половине июля в Москве и Подмосковье ожидается рост активности комаров. Наибольшая концентрация насекомых прогнозируется в поймах рек и крупных лесопарках.

Ученый отметил, что особенно много комаров может быть в пойме Яузы, а также в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке «Лосиный остров». Пик активности насекомых ожидается и на облесенных дачных участках рядом с небольшими стоячими водоемами, отметил URA.RU.

Федоров добавил, что комары успешно адаптируются к городским условиям. На динамику их популяций влияет загрязненность водоемов органическими и минеральными веществами. Некоторые популяции насекомых заселяют подвалы жилых и общественных зданий, а днем используют лестничные клетки в качестве укрытия. Это происходит из-за сокращения в городах естественных укрытий для взрослых особей, таких как густые заросли и дуплистые деревья.