Московской областной противопожарной службе исполнилось 17 лет

Осенью 2007 года противопожарную и поисково-спасательную службы Подмосковья объединили в «Мособлпожспас». За 17 лет работы 80 тысяч 410 жителей региона получили помощь работников учреждения. Это результат напряженной и слаженной работы пожарных и спасателей, которые ежедневно трудятся на благо людей.

В рядах «Мособлпожспаса» трудятся более 7,3 тысячи человек, на вооружении службы находятся 638 разнообразных машин. В состав учреждения входят 14 территориальных управлений, а это 140 пожарно-спасательных частей, 74 отдельных поста и 18 поисково-спасательных постов.

В «Мособлпожспасе» действуют два специализированных отряда, в состав которых входят группы проведения водолазных, газоспасательных, взрывотехнических и кинологических работ, а также группа мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов и группа оказания экстренной медицинской помощи.

В 17-летнюю годовщину со дня основания «Мособлпожспаса» работники службы продолжают тушить пожары и спасать людей.

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