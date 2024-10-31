Московской конный завод № 1 в Одинцове отметил 100-летие

Племенное хозяйство по разведению первой российской заводской породы лошадей — орловской рысистой, — отмечает 100-летие со дня основания. О юбилее Московского конного завода № 1 рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конный завод находится в Одинцовском городском округе и работает уже 100 лет. Сейчас здесь содержатся более 170 голов чистопородных лошадей орловской рысистой породы. На предприятии родились и выросли более 20 выдающихся жеребцов-производителей.

Легенда хозяйства — гнедой жеребец Квадрат, родившийся в 1946 году. Его признали чемпионом породы и именно с него в России началось искусственное осеменение лошадей. Потомство Квадрата насчитывает более 600 жеребят.

За 100 лет на конном заводе вырастили 24 лошади, установивших более 30 всесоюзных и всероссийских рекордов, 18 победителей приза Барса. Предприятие вносит вклад в сохранение традиционной конной упряжки — русской тройки. Ежегодно на базе хозяйства проводится чемпионат «Крылатое сердце России».