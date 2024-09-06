Московское областное объединение организаций профсоюзов провело ежегодную конференцию
Конференцию Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» провели в Подмосковье. Делегатами в этом году стали представители коммунальных организаций.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что профсоюзные организации помогают работникам решить множество важных вопросов.
«Трехстороннее сотрудничество между правительством, работодателями и профсоюзами помогает нам достигать лучших условий для работников отрасли, что особенно важно в коммунальном секторе», — пояснил Велиховский.
Работник может обратиться в профсоюз за помощью в решении самых разных проблем — от улучшений условий труда до ежегодных отпусков.
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