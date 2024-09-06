Московское областное объединение организаций профсоюзов провело ежегодную конференцию

Конференцию Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» провели в Подмосковье. Делегатами в этом году стали представители коммунальных организаций.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что профсоюзные организации помогают работникам решить множество важных вопросов.

«Трехстороннее сотрудничество между правительством, работодателями и профсоюзами помогает нам достигать лучших условий для работников отрасли, что особенно важно в коммунальном секторе», — пояснил Велиховский.

Работник может обратиться в профсоюз за помощью в решении самых разных проблем — от улучшений условий труда до ежегодных отпусков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».