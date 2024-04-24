Подмосковье 24 апреля 2024, 08:50 Московский синодальный хор выступил в Пушкино Телеканал «360»

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Благотворительный концерт прошел в Пушкино. Московский синодальный хор вместе с симфоническим оркестром впервые исполнил ораторию митрополита Илариона «Страсти по Матфею».

«„Страсти по Матфею“ — произведение, которое написано несколько лет назад митрополитом Русской православной церкви Илларионом. Оно было представлено во многих городах России и Ближнего зарубежья. Премьера была в Москве в большом зале консерватории и в Риме на концерте под управлением Владимира Федосеева. Это произведение повествует о последних днях жизни Иисуса Христа», — рассказал художественный руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.

Перед концертом работала благотворительная ярмарка. На ней продавали вязанные игрушки, пасхальные свечи, заколки, браслеты, матрешки — все ручной работы. По словам руководителя общественной организации «Творческие многодетные семьи» Екатерины Неженцевой, каждое изделие на благотворительной ярмарке — уникально и сделано с любовью. Рядом с торговыми палатками стояли таблички с QR-кодами для пожертвований детям к Пасхе.

«Когда я узнал, что к нам приехали дети из Белгорода, из Донбасса, хотелось как-то им помочь и поздравить их с праздником Пасхи. Мы совместно с администрацией нашего округа долго думали, как сделать этот праздник для этих детей удивительным. Появилась идея пригласить Московский синодальный хор совместно с оркестром и солистами к нам в городской округ и сделать такой благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на подарки детям», — поделился благочинный церквей Пушкинского городского округа, иерей Василий Ковальчук.

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