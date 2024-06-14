Московский областной центр крови провел более 150 выездных акций с января

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Праздник посвящен людям, которые отдают кровь или ее компоненты нуждающимся. Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции с начала года.

«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров. В ходе таких мероприятий более 8,2 тысячи человек стали донорами», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Напомним, кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологией, пострадавшим в ДТП и другим. Московский областной центр крови ежедневно принимает доноров с 08:00 до 14:00. Все вопросы можно уточнить по телефону: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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