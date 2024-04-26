Московский областной центр крови проведет выездные акции в мае | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 20:29 Московский областной центр крови проведет выездные акции в мае Пресс-служба Московского областного центра крови

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Московский областной центр крови подготовил график выездных донорских акций на май месяц. Целью этих мероприятий является обеспечение возможности сдать кровь жителям Подмосковья, не покидая своего места проживания.

Врач-трансфузиолог Никита Митькин отметил, что выездные донорские акции будут организованы в различных городах Московской области с учетом создания удобных условий для всех граждан. Главной задачей является обеспечение быстрой, безопасной и безболезненной процедуры сдачи крови.

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Донором может стать каждый гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, достигший 18-летнего возраста и проживающий на законных основаниях в России от одного года и более.

Сдать кровь можно после прохождения медицинского обследования со стороны специалистов Службы крови.

«Сделайте доброе дело, станьте донором крови и помогите тем, кто в этом нуждается», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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