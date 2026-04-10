Московский областной центр крови получит еще 6 медицинских аппаратов в этом году

В Московский областной центр крови в этом году передадут новые медицинские аппараты, которые помогут делать забор, переработку и хранение материала еще качественнее. Среди приобретенного оборудования — биохимический анализатор, современный коагулометр и устройство для облучения крови.

Финансирование выделили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Московский областной центр крови — это головное учреждение службы крови региона, отвечающее за обеспечение наших медучреждений донорской кровью и ее компонентами, необходимыми для переливания. В этом году мы закупили для Центра крови шесть единиц медицинского оборудования на сумму свыше 40 миллионов рублей, два аппарата уже поступили и используются в работе», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Чтобы сдать кровь, не нужна предварительная запись. Центр принимает доноров ежедневно без выходных с 8:00 до 14:00.

Учреждение находится в Москве на улице Металлургов, в доме №37А. Полный перечень всех учреждений службы крови Подмосковья можно найти на сайте.