Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю

Фото: Медиасток.рф

На этой неделе в Подмосковье наметилась повышенная необходимость в донорах с 4-й отрицательной группой. Актуальный донорский светофор опубликовали в Московском областном центре крови.

Если в регионе складывается повышенная потребность в определенной группе крови, это отражается в светофоре красным или желтым цветами. Тем жителям, чья группа светится зеленым, пока можно воздержаться от донаций — их материал передадут в банк длительного хранения.

Фото: Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Донором может стать каждый гражданин России или иностранец, живущий в стране на законных основаниях более года. Перед дачей понадобится пройти обследование специалистами.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор  Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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