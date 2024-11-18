Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю

Фото: Медиасток.рф

Потребность в первой положительной группе крови сформировалась в Подмосковье на ближайшую неделю. Актуальный донорский светофор опубликовали в Минздраве региона.

«На сегодняшний день сложилась повышенная потребность в первой положительной группе крови. Первая, вторая и четвертая отрицательные группы также требуются для пополнения запасов», — отметили в Минздраве Подмосковья.

Фото: Московский областной центр крови

Люди с нужными группами могут стать донорами в Московском областном центре крови и его структурных подразделениях в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Донором может стать и желающий с другой группой крови. Решение о допуске на донацию примет врач после обследования.

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