Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 9 октября

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор с актуальными данными на 9 октября. Его служба работает, ориентируясь на потребности больниц и количество пациентов, которым требуется тот или иной компонент.

«Наш светофор горит зеленым! И это все благодаря неравнодушию и участию наших доноров. Вместе мы творим чудеса каждый день! Ваши поступки возвращают надежду там, где её больше всего ждут», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова.

Она добавила, что донорская кровь каждый день спасает жизни пациентов с тяжелыми травмами, ожогами, сильными кровопотерями, онкологическими заболеваниями, а также новорожденных с различными патологиями.

Московский областной центр крови работает ежедневно с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а.

Кроме того, желающих принимают филиалы в Щелкове, Воскресенске, Подольске и Орехово-Зуеве с 8:00 до 13:00. Первые два учреждения перешли на шестидневный режим работы, в остальных для доноров предусмотрена последняя суббота каждого месяца.

Также в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции. С их графиком можно ознакомиться по ссылке.

Сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний.