Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 4 февраля

Московский областной центр крови обновил донорский светофор. Эти данные показывают, каких групп биоматериала не хватает в медицинских учреждениях региона.

«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Донорская кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Сейчас особенно ждут доноров с первой и третьей отрицательными группами крови. Также важно пополнить запасы первой, третьей и четвертой положительных групп.

Сдать кровь можно ежедневно с 8:00 до 14:00 в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37а.

Структурные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. Учреждения в Воскресенске и Щелкове работают с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве донорской считается последняя суббота каждого месяца. Учреждение в Наро-Фоминске открыто со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.

Донором может стать любой совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний — гражданин России или иностранец, который законно находится в стране не менее года.

Кроме того, в Подмосковье продолжаются выездные акции. Они проходят с 9:00 до 12:00. Ближайшая запланирована на 9 февраля в Дубне — в универсальной библиотеке ОИЯИ имени Блохинцева.

Для участия нужна предварительная запись по телефону 8(496)217-04-00 (добавочный 0787). Позвонить необходимо за три дня до проведения акции.