Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 4 августа

Московский областной центр крови 4 августа опубликовал актуальную информацию о наиболее востребованных группах. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, законно проживающий в стране более года и не имеющий медицинских противопоказаний.

Сейчас необходимо пополнить запасы биоматериала от первой до четвертой отрицательных групп.

«Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов биоматериала центра Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно в учреждении ежедневно с 8:00 до 14:00. Филиалы центра в Воскресенске и Щелкове принимают доноров с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. В Подольске и Орехово-Зуеве под донации отвели последнюю субботу каждого месяца.

В ближайшие дни в Подмосковье также пройдут выездные акции. В Люберцах она состоится 6 августа, в Мытищах — 7 августа, а в Электростали — 11 августа.