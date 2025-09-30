Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 30 сентября

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор с актуальными данными на 30 сентября 2025 года. Служба крови работает, ориентируясь на потребности больниц и количество пациентов, которым требуется тот или иной компонент крови.

Заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова сообщила, что в этот период особенно приглашают доноров с четвертой положительной и отрицательной группами крови. Она подчеркнула, что благодаря участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным с врожденными патологиями и людям с серьезными заболеваниями крови.

Московский областной центр крови работает ежедневно с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Напомним, донором может стать совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний.