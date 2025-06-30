Московский областной центр крови опубликовал «донорский светофор» на 30 июня

В Подмосковье опубликовали актуальный «донорский светофор». Он отражает нужды больниц региона и пациентов, нуждающихся в переливании. По состоянию на 30 июня особенно требуется четвертая отрицательная группа крови, передали в Минздраве МО.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Обладатели вышеуказанной группы крови могут прийти в Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а.

Также можно посетить филиалы в Щелкове, Воскресенске, Подольске и Орехово-Зуеве с 8:00 до 13:00. Первые два учреждения недавно перешли на шестидневный режим работы, в остальных для доноров предусмотрена последняя суббота каждого месяца.

Сдать кровь может любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний, имеющий российское гражданство или пребывающий в стране на законных основаниях более года.

Также в Минздраве напомнили о предстоящих выездных донорских акциях. Они пройдут 4 июля в Коломне в ДК «Цементник» и Павловском Посаде в ДК «Октябрь». Время работы с 9:00 до 12:00. Предварительная запись не требуется.