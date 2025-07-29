Московский областной центр крови опубликовал «донорский светофор» на 29 июля

Московский областной центр крови обновил информацию о текущих потребностях в различных группах биоматериала. Деятельность службы организована с учетом нужд медицинских учреждений и количества пациентов, которым требуется переливание.

Биоматериал необходим для пострадавших в авариях и других происшествиях, онкологических больных и новорожденных с различными патологиями.

«Приглашаем доноров с первой, второй и третьей отрицательными группами крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Участвовать в донорской программе могут совершеннолетние граждане России или иностранцы, законно проживающие в стране не менее года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Желающие помочь могут посетить основной центр в Москве на улице Металлургов с 8:00 до 14:00 ежедневно.

Филиалы в Воскресенске и Щелкове принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. Подразделения в Подольске и Орехово-Зуеве ждут доноров в последнюю субботу каждого месяца.