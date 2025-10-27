Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 27 октября. Работа организации строится на основе реальных потребностей медицинских учреждений и количества пациентов, нуждающихся в конкретных компонентах биоматериала.

Сейчас особенно актуальна кровь первой и второй отрицательных групп. Для ее сдачи предварительная запись не требуется.

«Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Основное здание центра на улице Металлургов в Москве открыто для доноров ежедневно с 8:00 до 14:00.

Его филиалы в Воскресенске и Щелкове работают с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. Подразделения в Подольске и Орехово-Зуеве проводят донорские дни по субботам.

Сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, легально проживающий в стране не менее года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Также запланированы выездные акции: 29 октября в Озерах и 30 октября в Электростали. Мероприятия пройдут с 9:00 до 12:00, причем в Озерах запись не требуется, а в Электростали она открылась на сайте 27 октября.