Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 27 июля. Сейчас особенно необходимы доноры с первой отрицательной группой крови.

«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов биоматериала Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно в отделениях центра в Москве, Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске, Наро-Фоминске и Ногинске по установленному графику. Также в Подмосковье пройдут выездные акции: 28 июля — в Жуковском, 31 июля — в Коломне, 3 августа — в Чехове.

Для сдачи крови необходимо быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний. При себе должны быть паспорт, СНИЛС и при необходимости документ о временной регистрации.

Доноры получают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку об освобождении от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.