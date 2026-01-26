Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 26 января

Московский областной центр крови обновил информацию о том, какие группы биоматериала сейчас нужны в регионе больше всего. Учреждение формирует заявки, опираясь на реальные потребности больниц и пациентов, которым ежедневно требуются переливания.

Сдать биоматериал можно в Москве на улице Металлургов. Учреждение работает каждый день с 8:00 до 14:00.

«Ежедневно тысячи людей — от новорожденных с патологиями до пострадавших в авариях и пациентов с онкологией — зависят от запасов крови, которую невозможно синтезировать в лаборатории. Ее единственным источником является человек. Становясь донором, вы дарите шанс на спасение чьей-то жизни», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Также открыты филиалы центра в разных городах области. В Воскресенске (Больничный проезд, дом № 5) и Щелкове (улица Новая Фабрика) кровь принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00.

В Подольске (улица Кирова, дом № 9) и Орехово-Зуеве (улица Барышникова, дома № 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Филиал в Наро-Фоминске (улица Школьная, дом № 1) работает со вторника по четверг с 9:00 до 13:00.

Донором может стать любой совершеннолетний человек, у которого нет медицинских противопоказаний. Это может быть как гражданин России, так и иностранец, который легально проживает в стране больше года.

Кроме того, в ближайшие дни в Подмосковье пройдут выездные донорские акции. Они начнутся в 9:00 и завершатся в 12:00. Так, 2 февраля можно будет сдать кровь в Пересвете в доме культуры «Космос» и в Озерах в доме № 4 в Болотном переулке. В Домодедове в молодежном центра «Победа» акция пройдет 4 февраля. Предварительная запись не требуется.