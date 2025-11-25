Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 25 ноября

Московский областной центр крови представил актуальный донорский светофор на 25 ноября 2025 года. Учреждение работает в соответствии с потребностями больниц региона и количеством пациентов, которым необходимы разные компоненты крови.

В медучреждении сообщили, что сейчас особенно нужны доноры со второй и третьей отрицательными группами крови. Запись для сдачи цельной крови не требуется. Заведующая экспедицией и центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова подчеркнула, что благодаря донорам врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным с патологиями и людям с тяжелыми болезнями крови.

Центр крови работает ежедневно с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные подразделения принимают доноров с 08:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» и ОСП «Щелково» открыты с понедельника по субботу, а в ОСП «Подольск» и ОСП «Орехово-Зуево» донорской считается последняя суббота месяца.

Напомним, сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, который проживает в стране на законных основаниях не менее года и не имеет медицинских противопоказаний.