Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 24 июня

В Подмосковье 24 июня обновили информацию о наиболее востребованных группах крови. В регионе формируют запас биоматериалов, ориентируясь на текущие нужды медицинских организаций и количество пациентов, нуждающихся в переливании.

Московский областной центр крови приглашает доноров с первой и четвертой отрицательными группами.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови учреждения Анастасия Федорова.

Желающие помочь могут прийти в главное учреждение на улице Металлургов, которое принимает посетителей без выходных с 8:00 до 14:00.

Филиалы работают с 8:00 до 13:00. Отделения в Воскресенске и Щелкове открыты шесть дней в неделю, а в Подольске и Орехово-Зуеве специальные акции по сдаче биоматериала запланированы на последние субботы месяца — ближайшая состоится 28 июня.

Участвовать в программе могут россияне и иностранцы, легально проживающие в стране не менее года, достигшие совершеннолетия и не имеющие ограничений по здоровью.