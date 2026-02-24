Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 24 февраля

Московский областной центр крови обновил данные донорского светофора на 24 февраля. Специалисты службы крови формируют график работы и приема доноров, ориентируясь на реальные запросы лечебных учреждений и количество пациентов, которым требуется переливание.

Головное отделение учреждения на улице Металлургов ждет посетителей ежедневно с 8:00 до 14:00. Филиалы открываются раньше — с 8:00.

«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Регулярное донорство критически важно для проведения сложных операций, помощи онкобольным, спасения пострадавших в авариях», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Отделения в Воскресенске и Щелкове принимают с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве последняя суббота каждого месяца объявлена донорской. А филиал в Наро-Фоминске работает со вторника по четверг.

Стать донором может любой совершеннолетний россиянин, а также иностранец, проживший в стране не менее года. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

Помимо стационарных пунктов, мобильные бригады проведут выездные акции в нескольких городах Подмосковья. Прийти и сдать кровь можно будет без предварительной записи с 9:00 до 12:00.

Мобильный пункт 25 февраля развернется в Павловском Посаде возле ДК «Октябрь», а 27 февраля акция пройдет в Можайске на площадке дворца спорта «Багратион». Кровь 2 марта можно будет сдать в Королеве около Центрального дворца культуры имени Калинина.