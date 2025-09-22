Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 22 сентября
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 22 сентября. Его формируют исходя из запросов медицинских учреждений.
Сейчас особенно необходимы четвертая положительная и отрицательная, а также вторая отрицательная группы крови.
«Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.
Центр крови в Москве на улице Металлургов принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Его структурные подразделения открыты с 8:00 до 13:00. В Воскресенске и Щелкове желающих сдать кровь ждут с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве донорские дни проходят в последнюю субботу месяца.
Стать донором может каждый совершеннолетний гражданин России, а также иностранцы, которые находятся на территории страны на законных основаниях не менее года и не имеют медицинских противопоказаний.
Помимо стационарных отделений, в регионе продолжают проводить выездные донорские акции. Так, 25 сентября мобильный пункт будет работать в городе Белоозерский в доме культуры «Гармония». На следующий день доноров будут ждать в Молодежном центре на улице Карла Маркса в Электростали. Кровь можно будет сдать 27 сентября в Сергиевом Посаде в Общественной палате округа. Все акции будут проходить с 9:00 до 12:00.
Полный график выездных мероприятий на сентябрь опубликован по ссылке.