Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 22 сентября

Сейчас особенно необходимы четвертая положительная и отрицательная, а также вторая отрицательная группы крови.

«Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Центр крови в Москве на улице Металлургов принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Его структурные подразделения открыты с 8:00 до 13:00. В Воскресенске и Щелкове желающих сдать кровь ждут с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве донорские дни проходят в последнюю субботу месяца.

Стать донором может каждый совершеннолетний гражданин России, а также иностранцы, которые находятся на территории страны на законных основаниях не менее года и не имеют медицинских противопоказаний.

Помимо стационарных отделений, в регионе продолжают проводить выездные донорские акции. Так, 25 сентября мобильный пункт будет работать в городе Белоозерский в доме культуры «Гармония». На следующий день доноров будут ждать в Молодежном центре на улице Карла Маркса в Электростали. Кровь можно будет сдать 27 сентября в Сергиевом Посаде в Общественной палате округа. Все акции будут проходить с 9:00 до 12:00.

Полный график выездных мероприятий на сентябрь опубликован по ссылке.