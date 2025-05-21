Московский областной центр крови опубликовал «донорский светофор» на 21 мая

Московский областной центр опубликовал актуальный «донорский светофор» на 21 мая. Особенно остро ощущается нехватка третьей отрицательной группы.

«Первая и четвертая отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови медицинского учреждения Анастасия Федорова.

Кровь нужна пациентам, которым требуется переливание, в том числе пострадавшим в авариях, людям с ожогами и различными заболеваниями.

Доноров в основном здании на улице Металлургов в Москве принимают ежедневно 8:00 до 14:00. Филиалы учреждения работают с 8:00 до 13:00.

Сдать кровь могут совершеннолетние граждане России или иностранцы, законно проживающие в стране не менее года, при отсутствии медицинских противопоказаний.