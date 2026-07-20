Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 20 июля

Московский областной центр крови обновил донорский светофор по состоянию на 20 июля. Сейчас медицинские учреждения региона особенно нуждаются в донорах с I, II и IV отрицательными группами.

Сдать кровь можно в учреждении на улице Металлургов, 37А, где доноров принимают ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения службы крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске, Наро-Фоминске и Ногинске также ведут прием по установленному графику.

«Давайте сделаем наш светофор зеленым и поможем всем пациентам, которым требуется переливание крови», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов биоматериала Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Кроме того, в Подмосковье запланировали выездные донорские акции. Они пройдут 22 июля в Луховицах, 23 июля в Балашихе и 27 июля в Дубне. В Луховицах и Дубне участие возможно по предварительной записи, которая открывается заранее на сайте службы крови, а в Балашихе доноров примут без регистрации. Все акции будут проходить с 9:00 до 12:00.

Стать донором могут совершеннолетние жители, не имеющие противопоказаний. При посещении пункта приема необходимо иметь при себе паспорт гражданина, СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ, подтверждающий временную.

После донации участникам выплачивают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, а также предоставляют справку, дающую право на освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.