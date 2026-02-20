Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 20 февраля. Его сформировали с учетом заявок медицинских организаций и числа пациентов, которым требуются конкретные компоненты биоматериала.

Сейчас особенно необходима кровь первой отрицательной группы.

«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Обычно Московский областной центр крови принимает доноров каждый день с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37а.