Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 20 февраля
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 20 февраля. Его сформировали с учетом заявок медицинских организаций и числа пациентов, которым требуются конкретные компоненты биоматериала.
Сейчас особенно необходима кровь первой отрицательной группы.
«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.
Обычно Московский областной центр крови принимает доноров каждый день с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37а.
График работы учреждения в праздники будет скорректирован. В воскресенье, 22 февраля прием завершится в 13:00, 23 февраля учреждение не работает. Актуальное расписание опубликовано на сайте.
Обособленные структурные подразделения ведут прием с 8:00 до 13:00. Учреждения в Воскресенске и Щелкове открыты с понедельника по субботу. В подразделениях в Подольске и Орехово-Зуеве в последнюю субботу каждого месяца проводят донорский день.
Кроме того, 24 февраля, выездная акция состоится в Дубне по адресу: улица Академика Балдина, дом № 2. Запись откроется за три дня до даты проведения по номеру 8(496)217-04-00 (добавочный 0787).