Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 18 мая

Московский областной центр крови опубликовал обновленный донорский светофор по состоянию на 18 мая. Потребность в запасах биоматериала формируют в зависимости от запросов медицинских учреждений и количества пациентов, которым необходимо переливание.

Главная площадка учреждения на улице Металлургов в Москве принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения службы крови в Подольске и Орехово-Зуеве работают по будням с 8:00 до 13:00, а подразделения в Щелкове и Воскресенске принимают доноров с понедельника по субботу.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сейчас особая потребность сохраняется в донорах с I и II отрицательными группами.

В Наро-Фоминске с 18 мая начал действовать новый график приема — по будням с 8:00 до 13:00. Также в центре уточнили, что 23 мая в щелковском отделении пройдет санитарный день.

Помимо стационарных пунктов, в Подмосковье продолжатся выездные донорские акции. Так, 20 мая прием доноров пройдет в Луховицах в доме культуры «Старт», а 25 мая — в Дубне на площадке ДК «Октябрь».

Стать донором могут совершеннолетние жители без противопоказаний по здоровью. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и, при необходимости, документ о временной регистрации.

После сдачи крови доноры получают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, а также справку, дающую право на освобождение от работы в день процедуры и дополнительный оплачиваемый выходной.