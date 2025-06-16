Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 16 июня

В Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор, отражающий текущие нужды медицинских учреждений региона. По состоянию на 16 июня особенно требуются вторая и четвертая отрицательные группы крови.

Стать донором может любой совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний. Для этого необходимо быть гражданином России либо иностранцем, законно проживающим в стране не менее года.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов биологического материала Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Жители региона, обладающие вышеуказанными группами, могут посетить главное учреждение в Москве на улице Металлургов, которое принимает всех желающих с 8:00 до 14:00.

Отделения в Воскресенске и Щелкове функционируют с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве специальные донорские дни организованы в последнюю субботу каждого месяца.