Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 15 апреля

В Подмосковье сохраняется стабильная ситуация с запасами крови. По данным на 15 апреля донорский светофор остается зеленым — это означает, что медицинские учреждения обеспечены необходимыми компонентами биоматериала.

«Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови. Приглашаем посетить Московский областной центр крови, чтобы сохранить приятную традицию наличия достаточных запасов донорской крови», — подчеркнула заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно как в самом центре в Москве на улице Металлургов, так и в его подразделениях в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске и Наро-Фоминске. График работы отличается в зависимости от площадки, но прием доноров осуществляют в утренние часы.

Стать донором может любой совершеннолетний человек без противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и, при необходимости, подтверждение регистрации. Доноры получают денежную компенсацию на питание в размере 1106 рублей, а также право на освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый выходной.

Кроме того, в регионе регулярно проходят выездные донорские акции. Ближайшая состоится 17 апреля в Сергиевом Посаде. Записаться можно на сайте. Желающие могут вступить в чат доноров Сергиева Посада.

График выездных акций публикуют на платформе донорского движения Подмосковья.