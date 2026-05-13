Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 мая

Основной донорский пункт в Москве на улице Металлургов в доме № 37А принимает посетителей ежедневно с 08:00 до 14:00. Отделения службы крови в Подольске и Орехово-Зуеве работают по будням с 08:00 до 13:00. В Щелкове и Воскресенске доноров принимают с понедельника по субботу в те же часы, а отделение в Наро-Фоминске открыто со вторника по пятницу.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Также в регионе нуждаются в пополнении запасов второй отрицательной группы.

Кроме стационарных пунктов, в Подмосковье продолжаются выездные донорские акции. Так, 18 мая мобильные бригады будут работать в Королеве во Дворце культуры имени Калинина на улице Терешковой, а также в Хотькове — в центре Елизаветы Мамонтовой на улице Калинина. Предварительная запись для участия не требуется. Прием доноров на акциях будет проходить с 09:00 до 12:00.

Стать донором может любой совершеннолетний житель региона, не имеющий противопоказаний по здоровью. Для сдачи крови необходимо иметь при себе оригинал паспорта, СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной.

После процедуры доноры получают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, а также справку, дающую право на освобождение от работы в день донации и дополнительный оплачиваемый выходной.