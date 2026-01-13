Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 января
Московский областной центр крови обновил информацию о самых востребованных группах. Спрос на компоненты постоянно меняется — он зависит от того, сколько пациентов в больницах региона нуждаются в помощи.
Особенно востребованы доноры с первой и третьей отрицательной, а также четвертой положительной группами крови. Сдать биоматериал можно без предварительной записи.
«Призываем вас стать героями для тех, кто прямо сейчас борется за свое здоровье в больницах. Самое время восполнить запасы крови после праздников!» — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.
Сдать биоматериал можно в доме № 37а на улице Металлургов в Москве. Учреждение работает каждый день с 8:00 до 14:00.
Также открыты отделения в Воскресенске, Щелкове, Подольске, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске.
Донацию может совершить любой взрослый человек без противопоказаний — как гражданин России, так и иностранец, который легально проживает в стране не менее года.
На этой неделе кровь можно будет сдать в мобильных пунктах по следующему графику:
- 14 января в доме культуры «Старт» в Луховицах;
- 16 января во дворце культуры в Жуковском;
- 19 января в Молодежном центре «Выбор» в Талдоме (необходима предварительная запись по телефону);
- 19 января в МДК «Яуза» в Мытищах.