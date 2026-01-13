Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 января

День донора в Московском областном центре крови
Фото: День донора в Московском областном центре крови/Медиасток.рф

Московский областной центр крови обновил информацию о самых востребованных группах. Спрос на компоненты постоянно меняется — он зависит от того, сколько пациентов в больницах региона нуждаются в помощи.

Особенно востребованы доноры с первой и третьей отрицательной, а также четвертой положительной группами крови. Сдать биоматериал можно без предварительной записи.

«Призываем вас стать героями для тех, кто прямо сейчас борется за свое здоровье в больницах. Самое время восполнить запасы крови после праздников!» — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Сдать биоматериал можно в доме № 37а на улице Металлургов в Москве. Учреждение работает каждый день с 8:00 до 14:00.

Фото: Московский областной центр крови

Также открыты отделения в Воскресенске, Щелкове, Подольске, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске.

Донацию может совершить любой взрослый человек без противопоказаний — как гражданин России, так и иностранец, который легально проживает в стране не менее года.

На этой неделе кровь можно будет сдать в мобильных пунктах по следующему графику:

