Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 января

Московский областной центр крови обновил информацию о самых востребованных группах. Спрос на компоненты постоянно меняется — он зависит от того, сколько пациентов в больницах региона нуждаются в помощи.

Особенно востребованы доноры с первой и третьей отрицательной, а также четвертой положительной группами крови. Сдать биоматериал можно без предварительной записи.

«Призываем вас стать героями для тех, кто прямо сейчас борется за свое здоровье в больницах. Самое время восполнить запасы крови после праздников!» — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Сдать биоматериал можно в доме № 37а на улице Металлургов в Москве. Учреждение работает каждый день с 8:00 до 14:00.