Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 июня

Московский областной центр крови обновил донорский светофор на 13 июля. В учреждении сообщили о текущей потребности больниц в биоматериале.

Сейчас особенно востребованы доноры с I, II и IV отрицательными группами крови.

«Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Сдать биоматериал можно на улице Металлургов, 37А в Москве, где прием доноров проводят ежедневно с 8:00 до 14:00. Также работают обособленные структурные подразделения учреждения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске, Наро-Фоминске и Ногинске, график приема в которых зависит от конкретного учреждения.

Кроме того, в июле в Подмосковье пройдут выездные донорские акции. Они состоятся 15 июля в Долгопрудном, 16 июля — в Электростали, 17 июля — в Талдоме и Пересвете, а 20 июля — в Королеве.

В большинстве муниципалитетов предусмотрена предварительная регистрация, тогда как в Королеве сдать кровь можно будет без записи. Время работы выездных пунктов — с 9:00 до 12:00.