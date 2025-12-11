Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 11 декабря

Московский областной центр крови регулярно публикует донорский светофор, который показывает, какой тип биоматериала нужнее всего пациентам. Сейчас особенно требуются доноры с первой, второй и третьей отрицательными группами.

Светофор формируют в соответствии с конкретными нуждами больниц и количества пациентов, которым срочно нужны компоненты крови.

«Благодаря участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Сдать биоматериал можно в Москве по адресу: улица Металлургов, дом № 37а. Центр работает ежедневно с 8:00 до 14:00.

В Подмосковье также действуют филиалы. Подразделения в Воскресенске и Щелкове принимают доноров с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00.

Учреждения в Подольске и Орехово-Зуеве приглашают всех желающих сдать кровь в последнюю субботу каждого месяца.

Стать донором может любой здоровый совершеннолетний человек — россиянин или иностранец, законно проживающий в стране не менее года.

Кроме того, для удобства жителей проводят выездные акции. Ближайшая запланирована на 15 декабря в Дубне, во Дворце культуры «Октябрь» на площади Космонавтов, 1. Она начнется в 9:00 и продлится до 12:00.

Запись доступна можно по телефону 8(496)217-04-00, она откроется за три дня до начала акции.