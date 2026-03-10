Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 10 марта

Сдать биоматериал можно в основном подразделении центра по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

«Ваша кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови учреждения Анастасия Федорова.

Сейчас особенно востребованы третья и четвертая группы.

Стать донором могут совершеннолетние жители Подмосковья без медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и документ о временной регистрации.

После сдачи крови доноры получают компенсацию на питание, справку для освобождения от работы, а также право на дополнительный оплачиваемый день отдыха.

В марте в Подмосковье запланировали выездные донорские акции. Приемы пройдут с 9:00 до 12:00.

Так, 11 марта мобильный пункт будет работать в Дубне — в доме № 17/7 на улице Блохинцева (запись доступна за три дня по номеру 8(496)217-04-00, а 12 марта акция пройдет в Долгопрудном на базе физкультурно-спортивного комплекса ФСК «Салют», зарегистрироваться можно онлайн. На следующий день доноров примут в Пущине во дворце спорта «Ока». На эту акцию можно прийти без записи.

Следить за расписанием выездных мероприятий и новостями донорского движения можно на специализированной платформе, а также в тематических сообществах в Telegram и MAX.