Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 10 февраля

Московский областной центр крови регулярно сообщает, какие группы биоматериала сейчас нужны больше всего. Потребности зависят от пациентов в больницах, которым требуется переливание.

«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Донорская кровь незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Сейчас особенно востребованы доноры с первой отрицательной, четвертой положительной и третьей группами крови.

Сдать биоматериал можно по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37а. Учреждение работает ежедневно с 8:00 до 14:00.

Также есть отделения в Воскресенске, Щелкове, Подольске, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске.

Стать донором может любой здоровый совершеннолетний человек — гражданин России или иностранец, легально проживающий в стране более года.

Кроме того, на следующей неделе запланированы выездные донорские акции. В среду одна из них пройдет в Луховицах во Дворце культуры «Старт», 12 февраля — в Молодежном центре в Электростали, а 16 февраля — во Дворце культуры имени Воровского в Раменском.

Участие в некоторых из них требует предварительной записи на сайте.