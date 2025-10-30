Московский областной театр драмы и комедии в Богородском округе отметит 95-летие

Знаменательную дату празднует Московский областной театр драмы и комедии, ведущий свою историю с 1930 года. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоится в стенах прославленного театра в предстоящую субботу.

На торжественный вечер соберутся представители власти, деятели культуры и почетные гости. Юбилейные мероприятия продлятся весь театральный сезон. Зрителей ждут специальные показы спектаклей, творческие встречи и музыкальные вечера. Становление театра в Ногинске в 1930-е годы связано с именем режиссера Николая Ефимова-Степняка, а уже в 1940 году коллектив получил признание, гастролируя в Москве.

В годы Великой Отечественной войны артисты театра создали концертную бригаду, которая выступала перед бойцами, отправлявшимися на фронт. После Победы театр возобновил работу в Ногинске под руководством заслуженного артиста Карело-Финской ССР В. В. Познанского. С 2012 года учреждение носит свое современное название.

Сегодня театр возглавляет режиссер Михаил Чумаченко, а в его труппу входят выпускники ведущих театральных вузов страны. Коллектив является активным участником всероссийских и международных фестивалей, а также организатором собственных фестивальных проектов. Юбилей — это возможность отдать дань уважения богатой истории и творческим достижениям Московского областного театра драмы и комедии.