Московский областной суд приговорил госизменщика к 12 годам строгого режима

Московский областной суд приговорил обвиняемого в госизмене к 12 годам в колонии строгого режима. Он оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Алексеенко В.Ю. оказывал финансовую поддержку иностранной организации, деятельность которой была направлена против безопасности России. Его обвиняют в преступлении, предусмотренного статьей 275 УК РФ — государственная измена.

«Суд признал Алексеенко В.Ю. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год», — рассказали в суде.