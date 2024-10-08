Московский областной противотуберкулезный диспансер отпраздновал 120-летие

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер отметил 120 лет со дня своего основания. В рамках юбилейного мероприятия первый заместитель министра здравоохранения Максим Максимов приветствовал присутствующих и вручил награды сотрудникам.

Главный врач диспансера Сергей Смердин отметил, что организация, начавшая свою деятельность в 1904 году, успешно прошла через сложные дореволюционные, военные и послевоенные времена. На сегодняшний день медицинское учреждение продолжает сохранять жизни граждан и строить будущее.

Юбилейная конференция прошла в два этапа. В первый день участники обсуждали научные темы, где свои доклады представили как сотрудники диспансера, так и приглашенные эксперты. На второй день состоялась торжественная часть, в программе которой был показ исторического фильма, выступления артистов и награждение отличившихся сотрудников.

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