Московский областной перинатальный центр получил новый аппарат для рентгенов

В отделении магнитно-резонансной и лучевой диагностики Московского областного перинатального центра начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева .

Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин отметил, что современная техника напрямую влияет на успех лечения, поэтому регион продолжает оснащать медучреждения новым оборудованием. Он добавил, что на покупку аппарата выделили более 22,2 миллиона рублей.

Направление на исследование можно получить у лечащего врача, а записаться на процедуру — через портал «Госуслуги Здоровье».