Московский областной молодежный парламент провел первое заседание нового созыва

В Подмосковье завершилось формирование нового состава Московского областного молодежного парламента. Как сообщила его председатель Татьяна Некрасова, перед этим в 49 муниципалитетах региона обновили составы местных молодежных парламентов, куда вошли 725 человек.

«Для прохождения комиссии по формированию МОМП в Думу было подано 52 комплекта документов от муниципальных образований Московской области и еще шесть от молодежных общественных объединений. В итоге в новый созыв МОМП было принято 54 человека, это та команда, которая будет следующие два года работать на благо Подмосковья и молодежи. У нас состав обновился на 75%», — рассказала Некрасова.

На днях состоялось первое установочное заседание восьмого созыва МОМП. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Он отметил, что впереди у молодых парламентариев два года активной работы, в течение которых каждый сможет проявить себя и понять, насколько близка ему общественно-политическая деятельность.

О важности продолжения эффективной работы на местах и необходимости учитывать региональные и федеральные приоритеты напомнила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Важно максимально реализовывать проекты на местах и координировать деятельность молодежного актива. Об этом вам уже говорил председатель Мособлдумы. Игорь Юрьевич указал, на то, что нужно создавать новые площадки для диалога и выработки совместных решений. Развивать формат общения между депутатами и молодежью», — уточнила она.

На первом заседании нового состава парламентарии избрали председателя, заместителей, секретаря и пресс-секретаря. Руководить восьмым созывом вновь будет Татьяна Некрасова. Кроме того, участники определили основные направления своей работы на ближайшие годы.