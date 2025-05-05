Московский областной медколледж получил благодарственное письмо Минздрава РФ

Фото: Резепов И.Г
Фото: Фото: Резепов И.Г/Московский областной медицинский колледж

Минздрав России направил благодарственное письмо в адрес Московского областного медицинского колледжа. В письме ведомство отметило заслуги учебного заведения в проведении всероссийского конкурса «Студент года» среди медицинских ссузов. Колледж организовывал очный тур отборочного этапа.

«Мы гордимся тем, что колледж стал частью такого значимого события. Это результат слаженной работы всей команды и искренней вовлеченности студентов», — отметил директор колледжа Саркис Бабаян.

В Минздраве Подмосковья отмечают, что учебное учреждение часто выступает площадкой для федеральных мероприятий. Это помогает ему не только укрепить свой статус, но и создать среду для комфортного и продуктивного обучения, где каждый студент может добиться профессиональных успехов.

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