Московский областной медколледж получил благодарственное письмо Минздрава РФ

Минздрав России направил благодарственное письмо в адрес Московского областного медицинского колледжа. В письме ведомство отметило заслуги учебного заведения в проведении всероссийского конкурса «Студент года» среди медицинских ссузов. Колледж организовывал очный тур отборочного этапа.
«Мы гордимся тем, что колледж стал частью такого значимого события. Это результат слаженной работы всей команды и искренней вовлеченности студентов», — отметил директор колледжа Саркис Бабаян.
В Минздраве Подмосковья отмечают, что учебное учреждение часто выступает площадкой для федеральных мероприятий. Это помогает ему не только укрепить свой статус, но и создать среду для комфортного и продуктивного обучения, где каждый студент может добиться профессиональных успехов.
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