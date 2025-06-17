Московский областной медколледж откроет приемную кампанию 20 июня

Приемная кампания в Московский областной медицинский колледж начнется 20 июня. Сейчас там проходят обучение более девяти тысяч студентов.

Колледж готовит специалистов со средним медицинским образованием. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Максима Забелина, в этом году для абитуриентов подготовят три тысячи бюджетных мест. Это на 200 больше, чем годом ранее.

«Из года в год мы наблюдаем повышенный интерес у абитуриентов к сфере медицины. Поэтому продолжаем увеличивать количество бюджетных мест в областном медколледже», — сказал он.

Подать документы на обучение можно дистанционно через «Госуслуги», а также лично.

Студенты обучаются по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Кроме того, студентам также доступно целевое обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медорганизации Подмосковья.