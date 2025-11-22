Московский областной конкурс классического танца прошел в Серпухове

Областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. В нем приняли участие более 500 солистов и коллективов. В программу включили две номинации: «Авторская хореография на основе классического танца» и «Классическое наследие».

В состав жюри вошли народные и заслуженные артисты России, деятели искусств, работники культуры, известные хореографы и балетмейстеры, а также ведущие преподаватели московских вузов искусств.

Помимо этого, для конкурсантов провели мастер-класс от признанных мастеров балета.

«Проведение такого масштабного мероприятия, которое проходит раз в два года при поддержке Министерства культуры Московской области, имеет большое значение для сохранения и преумножения культурных традиций региона», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.