Московский областной фестиваль музыкальных коллективов пройдет в Подольске

Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души» пройдет в Подольске 19 октября. В этом году его посвятили творчеству народного артиста России Геннадия Гладкова — советского и российского композитора, автора более 140 песен к фильмам и мюзиклам.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, солисты и музыкальные коллективы из Серпухова Чехова, Видного, Домодедова, Балашихи, Орехово-Зуева, Воскресенска, Подольска, Москвы и Нижнего Новгорода представят 30 номеров.

Они исполнят популярные песни из фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «После дождичка в четверг», «Бременские музыканты» и другие.

Концерт начнется в 13:00 во дворце культуры «Октябрь».

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