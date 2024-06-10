Московский областной академический театр выступит в Калининграде 11 июня

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступит в Калининграде и Светлогорске 11 и 12 июня. Зрители увидят «Лебединое озеро» Чайковского и «Жизель» Адана.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, перед жителями и гостями Калининграда и Светлогорска выступят лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда, Ксения Орел, Екатерина Макеева, заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин и другие артисты театра.

В августе в рамках гастрольного тура выступления театрального коллектива пройдут в Санкт-Петербурге. Артисты представят на сцене Михайловского театра балеты Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а также «Жизель» Адана.

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