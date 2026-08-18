Московский новый театр кукол покажет спектакль «Нехочуха» в усадьбе Вяземы

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, усадьбе Вяземы, Одинцовский городской округ, 22 августа состоится показ интерактивного музыкального спектакля «Нехочуха». Представление будет организовано Московским новым театром кукол под руководством Ивана Чабанова.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, спектакль является доброй и поучительной историей о настоящей дружбе и верных друзьях. Особенностью постановки станет вовлечение юных зрителей в сюжет: дети смогут стать участниками сказочного действия и помочь героям на сцене.

Спектакль «Нехочуха» получил признание на международных театральных фестивалях, став лауреатом и дипломантом сразу трех престижных конкурсов.

Начало представления запланировано на 12:00. Возрастное ограничение — 6+.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.