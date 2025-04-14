Московский губернский колледж подписал соглашение о сотрудничестве с Якутией

Московский Губернский колледж искусств принял делегацию из Якутского колледжа культуры имени Аграфены Макаровой. Ее возглавил директор образовательного учреждения Захар Никитин. Всего приехали 32 человека: преподаватели, руководители творческих коллективов, а также студенты — участники хореографических, вокальных и фольклорных ансамблей.

Во время визита колледжи подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились вместе развивать культурное и творческое образование, проводить мероприятия, лекции, конкурсы, фестивали и другие проекты. Также преподаватели смогут проходить стажировки в обоих образовательных учреждениях, а студенты и педагоги — обмениваться опытом и идеями.

Студенты Московского колледжа показали гостям концерт «Опять весна на белом свете», подготовленный музыкальным отделением к 80-летию Победы. В программе были известные военные песни в исполнении оркестра народных инструментов, вокалистов и сводного хора.

Завершился визит совместным концертом. В нем выступили хореографические коллективы, народный хор, ансамбль «Север», студенческий театр обрядов «Эйге» и танцевальный ансамбль из Якутии.