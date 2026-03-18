Московский энергетический институт открыл свои двери для будущих абитуриентов

В минувшее воскресенье, 15 марта, Московский энергетический институт провел День открытых дверей. Школьники смогли узнать об особенностях поступления, посетить мастер-классы и индивидуальные консультации. Кроме того, будущие абитуриенты познакомились с институтами МЭИ и потенциальными работодателями, побывали на экскурсиях по кафедрам и общежитиям студгородка.

«Взаимодействие МЭИ с министерством энергетики Подмосковья по кадровой политике — одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества», — отметил директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский. Он подчеркнул, что мероприятие не просто знакомит абитуриентов с вузом, но и демонстрирует перспективы трудоустройства на региональных предприятиях.

Также сообщается, что в 2025 году состоялось первое заседание Общественного совета Министерства энергетики Московской области, который возглавил Владимир Тульский. Мероприятие стало площадкой для обсуждения развития топливно-энергетического комплекса региона и кадрового вопроса.

Для студентов колледжей День открытых дверей в МЭИ пройдет 19 апреля. Подробную информацию можно найти на сайте вуза [pk.mpei.ru](https://pk.mpei.ru/extra/dod202603/).