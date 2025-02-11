Московские студенты ознакомились с работой онкодиспансера в Балашихе

Студенты Университета им. Вернадского побывали в Московском областном онкологическом диспансере и ознакомились с тонкостями его работы. Для учащихся этот визит стал погружением в профессию.

Студенты факультета «Сестринское дело» посетили отделения разведения химиотерапевтических препаратов и химиотерапии, а также детское онкологическое отделение № 7.

«В каждом из них они узнали о специфике работы медицинских сестер, чья поддержка и забота играют ключевую роль в процессе лечения пациентов. Особое внимание было уделено вопросам общения с пациентами и их родственниками, ведь эмоциональная поддержка часто становится важным элементом успешной терапии», — подчеркнула заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.

Гости увидели, как работают современные методы диагностики и лечения рака, а также ознакомились с последними медицинскими достижениями.